Fenerbahçeli yıldız da listede: EuroLeague'de sezonun en iyi 5'i belli oldu!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'ine seçildi.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:17
Fenerbahçeli yıldız da listede: EuroLeague'de sezonun en iyi 5'i belli oldu!
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EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi 5'i, medya, taraftar, başantrenör ve takım kaptanları tarafından verilen oylarla belirlendi.

Sarı-lacivertli takımın skoreri Nigel Hayes-Davis, Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James ve Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ile Kendrick Nunn, sezonun en iyi 5'ine girdi.

EUROLEAGUE REKORU KIRMIŞTI

ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla EuroLeague'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanını alan ABD'li Hayes-Davis, normal sezonda 14,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları tutturdu.

Normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid'in Arjantinli oyun kurucusu Campazzo, maç başına 11,7 sayı, 2,9 ribaunt ve 6,5 asist ile oynadı.

Monaco'nun 3. sıradan play-off'lara girmesinde önemli rol üstlenen ABD'li skorer James, 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı.

Avrupa Ligi'nde geçirdiği ilk sezonda Panathinaikos formasıyla etkileyici performans sergileyen ABD'li oyun kurucu Nunn, maç başına 15,9 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist üretti.

Partizan'da yakaladığı çıkışı Panathinaikos'ta sürdüren Fransız pivot Lessort ise 13,7 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

EuroLeague'de sezonun en iyi 5'i şu şekilde:


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