Başkan Almanya'da: Süper Lig devinden Salih Özcan hamlesi!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 16:17

Güncelleme: 01.05.2024 - 16:17

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, hem teknik direktör hem de transfer çalışmaları için Almanya'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

Borussia Dortmund ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan milli oyuncu, uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN SALİH ÖZCAN HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladı.

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Hasan Arat ve ekibinin bu transfere yoğunlaştığı ve olumlu sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

Bu sezon Dortmund ile 32 maça çıkan Salih Özcan, gol ya da asist katkısı yapamadı.