Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından... Sosyal medyanın 5. büyüğü Amedspor!

TFF 1. Lig'e çıkmaya hazırlanan Amedspor, sosyal medyada da takipçi sayısını artırmaya devam ediyor. Amedspor resmi Instagram sayfası, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından en yüksek sayıda takipçisi bulunan spor kulübü oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:25
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından... Sosyal medyanın 5. büyüğü Amedspor!
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TFF 2. Lig'in son haftasında kendi sahasında Menemen FK'yi ağırlayacak Amedspor, 1. Lig'e yükselmenin heyecanını yaşarken sosyal medyada da takipçi kazanmaya devam ediyor.

Diyarbakır ekibinden yapılan açıklamaya göre, Amedspor resmi Instagram sayfası 600 bin takipçi sayısını geçerek Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından en yüksek sayıda takipçisi bulunan kulüp oldu.

Amedspor'dan yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın desteğiyle Amedspor resmi Instagram hesabı 600.000 takipçiye ulaştı ve yeni sosyal medya kimliğimizle kısa sürede çok daha fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu büyük ailede yer alarak kulübümüze verdiğiniz destek için minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

Amedspor'un konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:


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