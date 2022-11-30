Başkan Nasser Al-Khelaifi kararını verdi: PSG'yi satışa çıkartıyor
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin kulübün yüzde 15'ini satmak istediği kaydedildi.
Paris Saint-Germain yönetimi, nihai hedefi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadan geçen ve büyük yatırımların yapıldığı 10 yıllık sürecin ardından kulübün yüzde 15'ini satmak için alıcı arıyor.
Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, kulübü bağımsız bir denetim kuruluşunda denetimden geçirdiği ve kulüp için 4 milyar Euro'luk bir değer belirlediği öğrenildi. İddiaya göre, kulübün yüzde 15'i için 600 milyon Euro'luk bir değer biçen Al-Khelaifi, piyasalarda alıcı aramaya başladı.
PSG'nin buradan gelecek parayı doğrudan takıma yatırım olarak kullanacağı ve 600 milyon Euro ile birlikte kadroya önemli isimleri katmak için kullanacağı belirtildi.
Yüzde 15'lik kısmın satılığa çıkarıldığını doğrulayan Nasser Al-Khelaifi, futbol işinden bıkmadıklarını ve gelecek dönemde Parc des Princes'i büyütmeyi ve antrenman tesislerini geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.
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