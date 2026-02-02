Başkan Serdal Adalı transferi noktaladı iddiası: Emmanuel Agbadou için ayrıntılar ortaya çıktı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin başından beri kadrosuna katmak istediği Wolverhampton'ın stoperi Emmanuel Agbadou için yeniden harekete geçti.

Siyah-beyazlıların, önceki günlerde görüşmelerin durma noktasına gelmesinin ardından İngiliz kulübüyle tekrar temas kurduğu ileri sürüldü.

BAŞKAN TRANSFERİ NOKTALADI İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün Wolves yetkilileriyle bir araya gelip transferi noktaladı.

Siyah-beyazlıların, Wolverhampton'a Agbadou transferi için 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Tecrübeli stoperin, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçen sezon kış transfer döneminde Reims’den Wolverhampton'a transfer olan Agbadou, bu sezon 17 maçta forma giyerken 2 asistlik performans sergiledi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan transfer çalışmalarıyla ilgili Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben de isterim çok sert bir kadro kurmayı. Kazanmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Ben de güçlü kadroyla oynamak isterim. Elimizdeki oyuncular karakter gösteriyorlar."

"Asllani hiç kırmızı kart görmemiş, burada 5 dakikada görüyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin."