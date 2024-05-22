Başkanla bir araya geldi: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindiği iddia edildi.
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcu için sarı-lacivertli yönetim son kararı verdi.
"FENERBAHÇE İLE PAZARLIK YAPMAM"
Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Mert Hakan Yandaş'ın görüşmelerde, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım" ifadelerini kullandığı belirtilirken bu tavrın Ali Koç'u oldukça mutlu ettiği aktarıldı.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN KARNESİ
Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. 29 yşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
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