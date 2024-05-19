Mert Hakan Yandaş ve basın mensubu arasında gerginlik

Yayınlanma: 19.05.2024 - 22:55

Güncelleme: 19.05.2024 - 22:55

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün tek golüyle 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umudunu korudu.

Maçın ardından Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu röportajında basın mensuplarıyla gergin anlar yaşadığı kameralara yansıdı.

Muhabirin Mert Hakan'a "Mert çok iyi futbolcusun, milli takıma kadar yükseldin. Olaylarla da gündeme geliyorsun. Geçmişte çözülemeyen bir konu var. 'Ellerinde bir şey kalmadı' diye Galatasaraylı yöneticiye attığın bir mesaj var" şeklindeki sözleri Mert Hakan'ı ve Fenerbahçe teknik heyetini sinirlendirdi.

Araya giren Fenerbahçe idarecisi, soruyu soran basın mensubuna "Bu maçla alakası olmayan bir şey!" şeklinde sözler sarf etti.

Mert Hakan Yandaş ise gelen soruya cevap vererek, "Bırak bırak, çok iyi yere değindi kendisi. Sizi tebrik ediyorum medyanızı. İnanılmaz organizesiniz. Beni pes ettiremediniz. Bu işleri çok iyi yapıyorsunuz. Beni pes ettiremezsiniz. Karşılık verme lütfen. Bu işleri çok iyi bilirsiniz. Bugünkü işleri... Soru soruyorsun. Bırak. Arkadan dolanmayı, bu işleri çok iyi yapıyorsunuz. Maalesef eski futbolcularımız satın aldığı için bunu yapıyorsunuz. Böyle karakterli takım olduğunda bütün organizasyonu bozmak zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı