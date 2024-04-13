Başkent derbisinde gülen taraf Keçiörengücü: 6 maçlık hasretine son verdi!

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:35
Başkent derbisinde gülen taraf Keçiörengücü: 6 maçlık hasretine son verdi!
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Trendyol 1.Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazandı.

6 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ 

Ev sahibi ekibe galibiyeti gollerini 29. dakikada penaltıdan Görkem Bitin ve 63. dakikada Muharrem Cinan kaydetti.  Gençlerbirliği'nin tek golü  ise 45+3'te Amilton'dan geldi.

Ligde 6 maç sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 36'ya yükseltti. 6 maç sonra kaybeden Gençlerbirliği ise 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Keçiörengücü, Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Erzurumspor'u ağırlayacak.


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