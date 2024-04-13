Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanan Olympiakos mücadelesinde sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Geçmiş Olsun Jayden— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 13, 2024
Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/oehoagABaQ
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