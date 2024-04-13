Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanan Olympiakos mücadelesinde sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:04
Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.


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