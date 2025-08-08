Başkent, uluslararası kadın tenisine ev sahipliği yapacak

​Başkent Ankara, uluslararası düzeyde önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Honda sponsorluğunda gerçekleşecek olan Honda Ankara Cup Kadınlar Tenis Turnuvası, 16–31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

​Topspin Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde, ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) takvimi kapsamındaki turnuva Ankara'daki Tenis potansiyeli adına çok değerli. Üst üste 2 hafta sürecek turnuva, hem kadınlar kategorisinde uluslararası rekabete sahne olacak, hem de Türk tenisçilerin kariyerlerini için büyük şans yaratacak.

EN SON KADIN TURNUVASI 2011–2015 ARASINDA YAPILDI

​Ankara’da geçmişte düzenlenen ve 2011–2015 yılları arasında büyük ilgi gören uluslararası kadınlar turnuvalarının ardından uzun bir aradan sonra başkent yeniden bu heyecana kavuşuyor.

​Topspin Tenis Kulübü, bu anlamda Ankara’da kadın tenisinin tek uluslararası organizasyonunu yeniden canlandırarak önemli bir ilke imza atıyor.

Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, turnuvanın yalnızca bir başlangıç olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

​“Gelecek yıllarda turnuvaya yatırım yaparak, Ankara’ya dünyaca ünlü tenisçileri getirmeyi planlıyoruz.

​Bir dönem Türk sporuna ve tenisine büyük değerler kazandıran İstanbul Cup gibi güçlü bir tenis markası yaratmak istiyoruz. Bu doğrultuda, İstanbul Cup'ın eski yöneticisi Cahit Yavuz’u turnuva koordinatörü olarak görevlendirdik.”

HONDA’DAN İLHAM VEREN DESTEK: HAYALLERİN GÜCÜ

​Turnuvanın isim sponsoru olan Honda, organizasyona özel geliştirdiği “Hayallerin Gücü” mottosuyla genç tenisçilere ilham vermeyi hedefliyor.

Honda’nın bu sloganı, uluslararası arenaya adım atmak isteyen yetenekli genç tenisçiler için yol gösterici bir mesaj niteliğinde.

​“Hayallerin Gücü” sloganı, dünya tenisine adım atmak isteyen birçok genç sporcumuza ilham kaynağı olacaktır. Şimdiden katılan tüm tenisçilere başarılar diliyor, Türk tenisi adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

TURNUVA BİLGİLERİ

Yer: Bilkent Sports International Topspin Tenis Kulübü – Bilkent, Ankara

Tarih: 16–31 Ağustos 2025

Kategori: ITF Women’s World Tennis Tour – W15

Ödül: 15.000 Dolar

Katılımcılar: Uluslararası kadın tenisçileri, milli sporcular