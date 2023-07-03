Basketbol 19 Yaş Altı FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 07:23

Güncelleme: 03.07.2023 - 07:23

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın finalinde İspanya ile Fransa karşılaştı.

İspanya'nın ilk periyodu 19-18 üstünlükle tamamladığı mücadelenin devre arasına önde giden taraf, 29-28'lik skorla Fransa oldu.

Üçüncü çeyreği 43-41 üstünlükle bitiren Fransa, son periyotta da mücadeleyi uzun süre önde götürdü. Fransızlar, başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmanın son saniyelerine 63-61 üstünlükle girdi. İspanya adına maçın yıldızlarından Jordi Rodriguez'in bitime 18 saniye kala bulduğu basketin ardından normal süre 63-63 eşitlikle sona erdi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran İspanya, 73-69 galip gelerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Jordi Rodriguez 18, Rafael Villar 17 ve Almansa Perez 14 sayıyla İspanya'nın galibiyetinde ön plana çıktı. Fransa'da Melvin Ajinca'nın 21 ve Zacharie Perrin'in 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İspanyollar, 24 yıl sonra turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fransa ise üst üste ikinci kez finalde kaybetti.