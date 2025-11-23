Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 75-71 kazandı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu. Galatasaray ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Kocaeli Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Galatasaray'da Ekrem Memnun'un ayrılığı sonrası başantrenörlük görevine getirilen Fırat Okul, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadeledeki çeyrek skorları şu şekilde:

1. Çeyrek: 15-21

Devre: 29-42

3. Çeyrek: 51-57