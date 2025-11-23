Cumhuriyet Gazetesi Logo
Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!

Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!

23.11.2025 20:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-71 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 75-71 kazandı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu. Galatasaray ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Kocaeli Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Galatasaray'da Ekrem Memnun'un ayrılığı sonrası başantrenörlük görevine getirilen Fırat Okul, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadeledeki çeyrek skorları şu şekilde:

1. Çeyrek: 15-21

Devre: 29-42

3. Çeyrek: 51-57

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #basketbol

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti!
Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızının peşine düştü!
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızının peşine düştü! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Samsunspor'un yıldız futbolcusu Anthony Musaba için rapor verdiği, Fenerbahçe yönetiminin ise şartların uygun olması halinde devre arasında Samsunspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı: Rizespor 2-5 Fenerbahçe
Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı: Rizespor 2-5 Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.