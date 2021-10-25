Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabılarına rekor fiyat!
NBA efsanesi Michael Jordan'ın 1984 yılında Chicago Bulls ile ilk sezonunda bir çift spor ayakkabı rekor fiyata satıldı.
ABD'li NBA efsanesi Michael Jordan'ın giydiği bir çift spor ayakkabı, açık artırmada 1,47 milyon dolara (yaklaşık 14 milyon 403 bin lira) satılarak rekor kırdı.
Kırmızı ve beyaz Nike Air Ships model ayakkabıyı Jordan, 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giymişti.
Aynı yıl Jordan ve Nike birlikte işbirliği yapmış ve ortaklık uzun bir süre devam etmişti.
Bununla birlikte ayakkabıya ödenen devasa rakam, herhangi bir spor dalında giyilen ayakkabılar için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat olarak tarihe geçti.
Jordan, birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul görüyor. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls ile geçiren şutör guard, küresel bir ikon haline geldi ve NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu.
2003 yılında emekli olan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.
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