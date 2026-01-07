Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 22:25:00
Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yer aldığı Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri açıklandı.

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 9-11 Ocak'ta Denizli'de düzenlenecek.

YARI FİNAL MAÇLARI 9 OCAK'TA

9 Ocak Cuma günü, yarı final karşılaşmaları oynanacak. Saat 17.00'de Fenerbahçe Opet ile son şampiyon Çimsa ÇBK Mersin karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak diğer müsabakada ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut kozlarını paylaşacak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 11 Ocak Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar, HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

