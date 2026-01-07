Beşiktaş açıkladı: Yakup Arda Kılıç'ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç'ın sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sezon başında Novi Pazar Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?
Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan, alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2023-2024 sezonunda profesyonelliğe adım atan Yakup Arda, son olarak 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Sırbistan temsilcisi FK Novi Pazar forması giydi.
Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, hücumda kanatlarda görev yapıyor.