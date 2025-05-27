Basketbol Süper Ligi'nin çeyrek final programı açıklandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final programı duyuruldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde play-off çeyrek final turu, 29 Mayıs'ta başlayacak. Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.
Çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:
29 Mayıs Perşembe:
18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (Tofaş)
20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
30 Mayıs Cuma:
18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
31 Mayıs Cumartesi:
18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
1 Haziran Pazar:
18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)
20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)