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Fenerbahçe'de kutlama zamanı: İşte program...

Fenerbahçe'de kutlama zamanı: İşte program...

27.05.2025 09:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de kutlama zamanı: İşte program...

EuroLeague'de ikinci kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğu taraftarıyla kutlayacak. Sarı-lacivertli kulüp kutlama programını duyurdu.

8 yıl sonra EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, bu başarısını taraftarıyla birlikte bugün kutlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, kutlama programını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz!"

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