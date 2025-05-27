Fenerbahçe Beko sakatlıklara rağmen yılmadı takım olmayı başarıp Avrupa’yı salladı: Vazgeçmeyen şampiyon

Bu sezon birçok oyuncusunun sakatlığı nedeniyle sancılı dönemler geçiren başantrenör Sarunas Jasikevicius, kariyerindeki ilk Euroleague şampiyonluğunu “vazgeçmemenin eseri” olarak nitelendirdi. SarıLacivertliler sezonun ortalarında iki oyun kurucusu Scottie Wilbekin ve Arturs Zagars’ın sakatlıklarıyla sorun yaşamıştı. Ancak takım kimyası oturan ve birbiri için fedakârlık yapan oyunculardan kurulu Fenerbahçe, şampiyonluğa giden yolda her hafta üzerine koyarak ilerledi. Guduric büyük sorumluluk alırken, McCollum transferi ilaç gibi geldi. Kariyer sozonunu yaşayan Tarık Biberovic’in yanı sıra performansıyla büyüleyen Nigel Hayes-Davis ve kritik anlarda sahneye çıkan Hall ile Baldwin takımın taşıyıcıları oldu. Jasikevicius, “F.Bahçe’nin bir parçası olduğum için çok minnettarım. Şampiyon olmak dünyanın en güzel duygusu. Çok büyük bir hayalim gerçekleşti. Bunu Fenerbahçe ile yapmak ve bunun bir parçası olmak mutluluk verici” dedi.

KOÇ’TAN İMALI SÖZLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamayla olağanüstü seçim gündemini konuşan camiaya mesaj yolladı. Koç, “Bu şampiyonluğumuzu bu gece Fenerbahçe’nin kazanmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan ediyorum. İçimizde bunu kazanmamızı istemeyenler vardı. Gerçek Fenerbahçelilere armağan olsun. Sadece basketbol değil tüm branşlarda şampiyonluklar yakın. Daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.