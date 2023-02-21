Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne "Nilay Aydoğan"ın ismi verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılmasına karar verildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:25
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın ismi verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılması kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca, "Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Kahramanmaraş depremi

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