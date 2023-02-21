Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne "Nilay Aydoğan"ın ismi verildi
Türkiye Basketbol Federasyonu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılmasına karar verildiğini duyurdu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın ismi verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılması kararlaştırıldı.
Açıklamada ayrıca, "Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da peş peşe dört büyük deprem: 3 can kaybı
- Deprem felaketinde can kaybı arttı!
- Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Tutuklandı
- Erdoğan'dan 'deprem' konuşması
- Bir hafta önce uyarmış
- 'Bir tane daha...'
- Antalya Valiliği, 'deniz kıyısı' uyarısını kaldırdı
- Lütfü Savaş'tan Şahan Gökbakar'a sert yanıt
- Deprem fırtınasının ardından paylaştı: Çok bina gitti...
- 'Fay kırıkları kudurdu'