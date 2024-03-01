Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Medicana oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Medicana arasında Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

DHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:28
Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Medicana oldu
Abone Ol google-news

Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorlarından birisi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Reha Özkaya, TBF ve Medicana Sağlık Grubu yöneticileri katıldı. 

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özel sağlık sektörünün öncü markaları arasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olacak. Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafyalarına üst düzey sağlık hizmeti sunan bir kurumla iş birliği yapacağımız için heyecan duyuyoruz. Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorları arasına katılarak gücümüze güç katacak. Spor alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir araya gelmesi bizim için çok kıymetli" dedi.

"ÜÇ YIL BASKETBOLA KATKI SUNACAĞIZ"

İmza töreninde bir konuşma yapan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Reha Özkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Medicana arasındaki iş birliğinin Türk basketboluna önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: 

"Medicana olarak, sponsorluklar vesilesiyle spora sunduğu katkılarla öne çıkan bir grubuz. Biliyorsunuz ki; Galatasaray, Sivasspor, Konyaspor ve Fenerbahçe sponsorluklarımızın yanı sıra branş fark etmeksizin, çok sayıda spor kulübünü ve sporcuyu destekliyoruz. Sadece ulusal değil uluslararası sponsorluklara da destek veriyoruz. Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaktan ve ilerleyişine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Desteklerimizin en önemli adımlarından birini de, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Ana Sponsorluğunu üstlenerek atıyoruz. Üç yıl süreyle ligin ana sponsoru olarak basketbola katkı sunacağız, Medicana imzasını parkeye taşıyacağız. Bu önemli iş birliğiyle basketbolda yeni bir dönemin başlayacağına inanıyor ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum."


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri sponsorluk haberleri hidayet türkoğlu haberleri

İlgili Haberler

TBF'den Darüşşafaka ve Beşiktaş'a ceza

TBF'den Darüşşafaka ve Beşiktaş'a ceza
TBF'den ÇBK Mersin-Fenerbahçe maçı kararı!

TBF'den ÇBK Mersin-Fenerbahçe maçı kararı!
TBF talimatı devreye girdi: Shane Larkin ile Scottie Wilbekin 'devşirme' statüsünü kaybetti

TBF talimatı devreye girdi: Shane Larkin ile Scottie Wilbekin 'devşirme' statüsünü kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri
Bu tuzağa düşmeyin! Seçim öncesi dolandırıcılar iş başında

Bu tuzağa düşmeyin! Seçim öncesi dolandırıcılar iş başında
Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu’dan tartışma yaratacak sözler: ‘Aldatmak evliliği kurtarıyor’

Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu’dan tartışma yaratacak sözler: ‘Aldatmak evliliği kurtarıyor’
Anadolu'nun gizemli hazinesi: İşte Madımak otu ve bilinmeyen faydaları...

Anadolu'nun gizemli hazinesi: İşte Madımak otu ve bilinmeyen faydaları...
Bunu yapan ikinci kent oldu: San Fransisco Afro-Amerikalılardan özür diledi!

Bunu yapan ikinci kent oldu: San Fransisco Afro-Amerikalılardan özür diledi!
Dünyanın en ölümcül bitkisinin kurbanı anlattı

Dünyanın en ölümcül bitkisinin kurbanı anlattı
Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak ‘ortak sınav’ kılavuzu yayımlandı

Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak ‘ortak sınav’ kılavuzu yayımlandı