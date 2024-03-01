Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Medicana oldu

Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:28

Güncelleme: 01.03.2024 - 16:28

Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorlarından birisi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Reha Özkaya, TBF ve Medicana Sağlık Grubu yöneticileri katıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özel sağlık sektörünün öncü markaları arasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olacak. Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafyalarına üst düzey sağlık hizmeti sunan bir kurumla iş birliği yapacağımız için heyecan duyuyoruz. Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorları arasına katılarak gücümüze güç katacak. Spor alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir araya gelmesi bizim için çok kıymetli" dedi.

"ÜÇ YIL BASKETBOLA KATKI SUNACAĞIZ"

İmza töreninde bir konuşma yapan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Reha Özkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Medicana arasındaki iş birliğinin Türk basketboluna önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Medicana olarak, sponsorluklar vesilesiyle spora sunduğu katkılarla öne çıkan bir grubuz. Biliyorsunuz ki; Galatasaray, Sivasspor, Konyaspor ve Fenerbahçe sponsorluklarımızın yanı sıra branş fark etmeksizin, çok sayıda spor kulübünü ve sporcuyu destekliyoruz. Sadece ulusal değil uluslararası sponsorluklara da destek veriyoruz. Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaktan ve ilerleyişine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Desteklerimizin en önemli adımlarından birini de, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Ana Sponsorluğunu üstlenerek atıyoruz. Üç yıl süreyle ligin ana sponsoru olarak basketbola katkı sunacağız, Medicana imzasını parkeye taşıyacağız. Bu önemli iş birliğiyle basketbolda yeni bir dönemin başlayacağına inanıyor ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum."