TBF'den Darüşşafaka ve Beşiktaş'a ceza

TBF Disiplin Kurulu, Darüşşafaka ve Beşiktaş başantrenörlerine sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:28
TBF'den Darüşşafaka ve Beşiktaş'a ceza
Abone Ol google-news

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet mücadelesine ilişkin her iki takımın başantrenörüne para cezası uyguladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul; Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 25 bin lira para cezasına çaptırdı.

Kurulun, Darüşşafaka Lassa Başantrenörü Fikret Yakup Sekizkök'e ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 25 bin lira para cezası uyguladığı, ancak eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezanın yarı oranında indirilip 12 bin 500 liraya çekildiği belirtildi.


DArüşşafaka Beşiktaş Emlakjet türkiye basketbol federasyonu

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i geçti

Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i geçti
Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş Emlakjet'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş Emlakjet'i mağlup etti
Beşiktaş Emlakjet kötü seriyi sonlandırdı

Beşiktaş Emlakjet kötü seriyi sonlandırdı

En Çok Okunan Haberler