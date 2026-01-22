Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 12:06:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan takımların, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli olmuştu.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve Tofaş Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. 17-18 Şubat ve 20-22 Şubat tarihlerinde yapılacak olan organizasyonda eşleşmeler belli oldu.

İşte Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler: 

Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko

Tofaş-Beşiktaş

Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

Türk Telekom-Trabzonspor

