Basketin gururu BİDEV 5 yaşında!

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu; Başkan Vekilleri Akın Süel ve Aytek Gürkan’ın yanı sıra Sami Baykal, Murat Yosmaoğlu, Eyal Tarablus, Arif Aytekin, Derya Özyer, Ömer Baturlap, Ömer Araz, Prof. Dr. Barış Yılmaz, Handan Özbek, Aydın Kanatlı ve Deniz Arslan’dan oluştu.

Genel kurulun en anlamlı anlarından biri, 1981 Balkan Şampiyonu Basketbol A Milli Takımı için düzenlenen BİDEV Vefa Ödülleri töreni oldu. 1981 Belgeseli’nin kısa tanıtımının ardından ödüller, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt ve yönetim kurulu üyeleri tarafından büyük bir coşku ve gurur eşliğinde takdim edildi. Törende konuşan Ahmet Kurt, BİDEV’in ruhunu “Biz gerçekten büyük aileyiz” sözleriyle özetledi.

Osman Solakoğlu adına Kemal Solakoğlu’na, Aydan Siyavuş adına Tuğçe Siyavuş’a, Serdar Koçyiğit adına ise evlatları Yağmur ve Yağız’a ödülleri verildi. Ayrıca Atakan Karakaplan, Ünal Özüak, Efe Aydan, Erman Kunter, Melih Erçin, Necati Güler, Mehmet Döğüşken, Şadi Olcay, Celal Arısan, Remzi Dilli, Behçet Üner, Ömer Saybir, Turhan Koray, Emir Turam ve Aytek Gürkan da vefa ödüllerini aldı. Ödül sahipleri, törende 1981’e dair anılarını paylaşarak salonda duygusal anlar yaşattı.

“Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım” projesi kapsamında düzenlenen Eğiticinin Eğitimi programına verdikleri katkılar nedeniyle Mehmet Altıoklar, Nilsen Özbarlas, Derya Özyer, Murat Özyer ve Serhat Toptancı’ya BİDEV Onur Ödülleri, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Uysal tarafından takdim edildi.

Genel kurulun son bölümünde ise vakfın kuruluşundan bu yana mali müşavirlik hizmetini yürüten AKD Mali Müşavirlik adına Kadir Dede’ye ödülü, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt verdi.

Toplantı, BİDEV’in 5. kuruluş yılına özel pastanın kesilmesiyle sona ererken, spor camiasını bir araya getiren gece birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.