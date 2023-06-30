Başpehlivan Orhan Okulu: ‘Bizim olimpiyatımız Kırkpınar’

Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:58

Güncelleme: 30.06.2023 - 10:58

Sezona iyi bir başlangıç yapan Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu, 7-9 Temmuz tarihlerinde 662’ncisi yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Orhan Okulu

2 KEZ KAZANMIŞTI

34 yaşındaki başarılı sporcu, 11 yaşındayken minik boylarda kispet bağladığı Kırkpınar er meydanına altın kemer için çıkacak. Geçmiş yıllarda 2 kez kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığını yeniden alıp ebedi kemer için yeni bir meydan okumaya hazırlanan Okulu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

"ALTIN KEMERİ MURATPAŞA'YA GETİRMEK İSTİYORUM"



Okulu, “Kırkpınar bizim olimpiyatımız. Allah sakatlık vermediği sürece orada savaşacağız. Altın kemeri de Antalya’ya, Muratpaşa’ya getirmek istiyorum” diye konuştu. Bu süreçte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kendisine verdiği desteğin de çok önemli olduğunu dile getiren “Ağabey kardeş gibiyiz” dedi.