Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu Polonya'da finalde!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:57

Güncelleme: 30.06.2023 - 09:57

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'ndan sevindiren haber geldi. Fatih Arda İpçioğlu, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Normal Tepe Yarışması'nda finale kaldı.

Polonya-Zakopane şehrinde düzenlenen oyunlarda kayakla atlamada cumartesi günü büyük rampada devam edecek olan Fatih Arda İpçioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ”Çeyrek final atlayışında 6. Olarak final atlayışına hak kazandım ve finalde ise 11. Olarak yarışmayı tamamladım. Biz bu sporda Türkiye’nin neler yapacağının çok açık farkındayız. Fakat mevcut durumda artık Uçan Türklerin desteğe ihtiyacı var. Bizler bu zamana Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Kayak Federasyonu destekleriyle buralara geldik. Artık bu işi daha öteye taşımamız lazım. Aynı zamanda 8 yaşından beri kulübü sporcusu olduğum ARAS EDAŞ yönetim kurulu başkanımız Ümit Kiler Beye ve değerli genel müdürümüz Fikret Akbaş’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

FATİH ARDA İPÇİOĞLU KİMDİR?

1997 Erzurumlu doğumludur. Türkiye rekoru sahibi kayakla atlamacı. 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan İpçioğlu, böylece ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden ilk kayakla atlamacı oldu. Milli sporcu Güney Kore’deki organizasyonun açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan isim oldu.