Mertens'ten Batshuayi sözleri: 'Ben bu kararı alamazdım'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:56

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:56

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılı takıma transfer olan vatandaşı Michy Batshuayi hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Mertens, Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile ve transferde adı gündemden düşmeyen takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuştu.

Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Mertens, "Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?" sorusu üzerine; kendisinin benzer bir karar alamayacağını vurgulayarak şu yanıtı verdi:

"Hayır! Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar. Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor."

'SEVGİYİ HİSSEDİP BU KARARI ALMIŞTIR'

Tecrübeli yıldız, İtalya'da yıllarca karşılıklı oynadığı Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transferini ise "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır." sözleriyle değerlendirdi.

'GALATASARAY İÇİN UMARIM KALIR'

Belçikalı futbolcu, "Barış Alper Yılmaz'a birçok teklif geliyor, ona ne tavsiye dersin?" sorusunu da "Hem benim için hem de Galatasaray için umarım kalır. Sanırım 23-24 yaşında, kendisini tam gösterebilmek için bir sezon daha kalması gerekir. Takım içerisinde bir adım daha atar ve kendi pozisyonunu bulur. Baktığınız zaman sol kanat, sol bek, sağ kanat, sağ bek olarak oynadı. Her yerde oynayabiliyor. Genç oyuncularla konuşmayı ve onlara yardım etmeyi seviyorum. Şimdi önlerinde seçenekler olacak ve ben onlara bu seçeneklerle ilgili yardım etmek için buradayım." diyerek yanıtladı.