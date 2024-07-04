Michy Batshuayi imzayı attı: 'Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde...'

Yayınlanma: 04.07.2024 - 18:24

Güncelleme: 04.07.2024 - 18:24

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Belçikalı oyuncunun 44 numaralı formayı giyeceği belirtilirken, Galatasaray Müzesi'ni de ziyaret eden yıldız oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Batshuayi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi."

"ÖNEMLİ OLAN BENİM MUTLULUĞUM"

"Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Burada en önemlisi benim memnun olmam. Ailem de çok memnun. Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşı çok çalışacağım."

"3 BÜYÜKTE DE OYNADIM"

"Türkiye Ligi her geçen gün büyüyor. 3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Galatasaray beni buraya çağırdı ve ben de yapmam gerekenleri yerine getireceğim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN MUTLUYUM"

"Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım."