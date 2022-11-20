Batuhan Bostancı kimdir? Batuhan Bostancı neden hayatını kaybetti?

20 Kasım 2022 Pazar, 16:41

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti.

BATUHAN BOSTANCI KİMDİR?

Batuhan Bostancı'nın annesi Abdurrahim Albayrak'ın kızı İlknur Albayrak Bostancı, babası ise Asil Bostancı'dır. Asil Bostancı ve Asil Bostancı 2005 yılında evlendi. Batuhan Bostancı 2007 yılında dünyaya geldi.

BATUHAN BOSTANCI NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.