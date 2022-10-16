Batuhan Karadeniz ve Vanspor'un yolları ayrıldı!
Futbolcu Batuhan Karadeniz, 2 ay önce transfer olduğu TFF 2. Lig ekibi Vanspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Sezon başında 2 ay önce Vanspor'a transfer olan Batuhan Karadadeniz'in karşılıklı anlaşma ile Güneydoğu ekibiyle sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Vanspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" sözleri kullanıldı.
Batuhan Karadeniz bu sezon Vanspor formasıyla 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 10 maçta gol kaydetmişti.
Kariyerine Beşiktaş altyapısında başladıktan sonra A Takım'a yükselen Batuhan Karadeniz, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfa, Sakarya, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, 1461 Trabzon ve Iğdır formaları giymişti.
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