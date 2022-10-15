Beşiktaş'ta beş futbolcu için transfer planı!
Beşiktaş yönetimi, takımda kiralık olarak forma giyen isimlerle ilgili transfer politikasını belirledi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu. Siyah-beyazlı takıma kiralık olarak katılan Wout Weghorst, Dele Alli, Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun geleceğinde performansları belirleyici olacak.
Sporx'in aktardığına göre, İngiliz basınında yer alan haberlerde; Nathan Redmond, Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun yeniden Ada'ya dönüş yollarının kapalı olduğu gündeme geldi. İngilizler, bu futbolcuların Beşiktaş ile yola devam edeceğini yazsa da siyah-beyazlı yönetimin transfer planı belli oldu.
PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Beşiktaş yönetimi, bu isimlerin dışında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl için de 'Bekle, gör, imzala' taktiğini uygulayacak. Siyah-beyazlılar, futbolcuların sezonun geneline yayacağı performanslarını görmek istiyor. Aynı karar Hollandalı golcü Wout Weghorst için de geçerli olacak.
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