Batuhan Yılmaz, Adanaspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 01:30
Batuhan Yılmaz, Adanaspor'a transfer oldu
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişen, son olarak 68 Aksaray Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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