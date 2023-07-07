Batuhan Yılmaz, Adanaspor'a transfer oldu
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişen, son olarak 68 Aksaray Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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