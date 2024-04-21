Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü

Almanya'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'la 90+7'de bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 21:19
Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü
Abone Ol google-news

Almanya Ligi'nde şampiyonluğunu garantileyen Bayer Leverkusen, 30. hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu. Signal Iduna Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Xabi Alonso yönetiminde 45 resmi maçta bileği bükülmeyen Leverkusen, 38 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu tarihi seri Dortmund deplasmanında da bitmedi. 

Dortmund'un golünü 81. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti. Leverkusen'in golü 90+7. dakikada Josip Stanisic'ten geldi.

Ev sahibi Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 83. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna girdi.

Leverkusen'de 83. dakikada oyuna giren Victor Boniface, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu beraberliğin ardından Dortmund puanını 57 yaptı ve haftayı beşinci sırada kapattı. Leverkusen puanını 80 yaptı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Leipzig'e konuk olacak. Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı ağırlayacak.


Borussia Dortmund haberleri Bayer Leverkusen haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen Almanya'da yarı final kapısını araladı!

Bayer Leverkusen Almanya'da yarı final kapısını araladı!
Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihine adını yazdıracak!

Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihine adını yazdıracak!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özel gösterimde poz verdiler: Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Özel gösterimde poz verdiler: Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Uzay çalışmalarında tarihi adım: İnsanlık Mars'ın ötesine geçiyor!

Uzay çalışmalarında tarihi adım: İnsanlık Mars'ın ötesine geçiyor!
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Cumhuriyet ile yaşıt olan Türk edebiyatının usta ismi anılıyor: Akbal 101 yaşında!

Cumhuriyet ile yaşıt olan Türk edebiyatının usta ismi anılıyor: Akbal 101 yaşında!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!

Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu