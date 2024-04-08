Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihine adını yazdıracak!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:58

Güncelleme: 08.04.2024 - 18:58

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'da Werder Bremen'i konuk edecek. Xabi Alonso'nun takımı bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmeyerek Avrupa futboluna damga vurdu. Halihazırda rekorları alt üst eden takım, şampiyonluğun yanı sıra kırabileceği diğer rekorların da peşine düşecek.

BAYER LEVERKUSEN REKORLARI

Çıktığı son 41 maçta yenilgi yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, halihazırda Almanya rekorunu kırdı. Daha önce Bayern Münih, 2019/2020 sezonunda 32 maç üst üste yenilmezlik yakalamıştı.

Bir sezonda yenilgisiz en uzun seri rekoru da gelmek üzere. Ligde çıktığı 28 maçta üst üste yenilgi görmeden geçen Bayer Leverkusen, Bayern Münih'in 2013/2014 sezonundaki 29 maçlık serisini de kırmak üzere. Hafta sonu kazandığı halde şampiyonluğunu ilan edecek olan Bayer Leverkusen, Werder Bremen'e yenilmezse burada da Bayern Münih'i yakalamış olacak.

KIRILMASI MÜMKÜN OLAN REKORLAR

Bayer Leverkusen kırdığı rekorların yanı sıra birçok rekorda da en iyi olmaya yaklaştı.

Daha önce Bayern Münih, 2012/2013 sezonunda topladığı 91 puanla bir sezonda en çok puan rekorunu kırmıştı. Bayer Leverkusen, kalan maçlarının tamamında kazanması halinde 94 puana kadar yükselebiliyor.

Kırmızı-siyahlılar Bayern Münih'in bir rekorunu daha kırabilir. Bir sezonda en çok galibiyet rekoru 29 kez ile 2 ayrı sezonda Bayern Münih tarafından başarıldı. Bavyera ekibi 2012/2013 ve 2013/2014 sezonlarında üst üste iki kez 29 galibiyetle sezonu tamamladı. Bayer Leverkusen 24 galibiyete ulaşmış durumda ve kalan maçlarını kazanırsa 30 galibiyetle yeni rekor sahibi olacak.

BAYER LEVERKUSEN'İN ERİŞEMEYECEĞİ NOKTA

Her ne kadar destansı bir performans gösterse de Bayer Leverkusen'in erişemeyeceği bir Bayern Münih rekoru bulunuyor.

Lig tarihinin en erken şampiyonluğu 2014'te 27. haftada Bayern Münih lehine gerçekleşti. Yine Bayern Münih, 2013'te 28 haftada şampiyonluğu kazandı. Bayer Leverkusen, hafta sonu 29. haftada Werder Bremen karşısında şampiyonluğu kazanırsa bu Alman Futbol tarihinin en erken 3. şampiyonluğu olacak.