Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:45
Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman asıllı hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Hoffenheim ise sahasında ağırladığı Stuttgart'a 3-0 mağlup olmuştu. 


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