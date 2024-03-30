Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman asıllı hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Hoffenheim ise sahasında ağırladığı Stuttgart'a 3-0 mağlup olmuştu.
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