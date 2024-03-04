Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında lider Bayer Leverkusen, Köln'ü 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 07:39
Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
Abone Ol google-news

Bundesliga 24. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Köln ile lider Bayer Leverkusen karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla kazanan Bayer Leverkusen oldu.

Köln'de hücum oyuncusu Jan Thielmann 14. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım erken bir şekilde 10 kişi kaldı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Ligde namağlup devam eden ve arka arkaya son 4 maçını kazanan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, puanını 64'e yükseltti ve Bayern Münih ile arasındkai farkı 10'a çıkardı. Köln 17 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde Köln gelecek hafta Mönchengladbach'a konuk olacak. Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u ağırlayacak.


Bayer Leverkusen haberleri Köln haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen rekor kırdı: Seri 33 maça çıktı!

Bayer Leverkusen rekor kırdı: Seri 33 maça çıktı!
Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i sahadan sildi!

Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i sahadan sildi!
Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda yarı finale yükseldi: Seri 30 maça çıktı!

Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda yarı finale yükseldi: Seri 30 maça çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'

Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'
Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…

Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…
Listede Türkiye de var: Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı

Listede Türkiye de var: Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
Arda Turan’ı ‘Seçil Erzan’ tezahüratları çılgına döndürdü: Tribünlere küfür etti

Arda Turan’ı ‘Seçil Erzan’ tezahüratları çılgına döndürdü: Tribünlere küfür etti
Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı

Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı