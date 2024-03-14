Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Karabağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Kurban Kurbanov'in ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Bay Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anhony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Karabağ'ın sahasında oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
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