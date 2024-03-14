Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Karabağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:30
Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Kurban Kurbanov'in ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bay Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anhony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Karabağ'ın sahasında oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.


Bayer Leverkusen haberleri Karabağ haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!

Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
Qarabağ Ağdam, Leverkusen'e geçit vermedi

Qarabağ Ağdam, Leverkusen'e geçit vermedi
Bayer Leverkusen'in şampiyonluk yürüyüşü sürüyor

Bayer Leverkusen'in şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abartılı olmayı seven 4 burç: Her konuda aşırıya kaçıyorlar...

Abartılı olmayı seven 4 burç: Her konuda aşırıya kaçıyorlar...
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!

Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!
Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!

Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!
Hafsanur Sancaktutan yeni bir aşka yelken açtı

Hafsanur Sancaktutan yeni bir aşka yelken açtı
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Ali Koç'tan Galatasaray'a FETÖ tepkisi!

Ali Koç'tan Galatasaray'a FETÖ tepkisi!
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’