Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:43
Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGAR MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Paderborn'u 3-1 mağlup etmişti.

Stuttgart ise kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçmişti.


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