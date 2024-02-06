Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - STUTTGAR MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Paderborn'u 3-1 mağlup etmişti.
Stuttgart ise kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçmişti.
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