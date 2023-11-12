Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında kendi sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - UNİON BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Timo Gerach'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Union Berlin ise kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olmuştu.
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