Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:26

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:26

Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Werder Bremen ise kendi deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı.