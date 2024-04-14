Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:26
Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 

Werder Bremen ise kendi deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı.


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