Xabi Alonso ve Leverkusen'den tarihe geçen şampiyonluk!

Bayer Leverkusen, sahasında ağırladığı Augsburg'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Leverkusen, ligde sezonu namağlup kapattı ve bunu başaran ilk takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 22:56
Xabi Alonso ve Leverkusen'den tarihe geçen şampiyonluk!
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Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Boniface ve 27. dakikada Robert Andrich attı. Augsburg'un tek golü 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Bayer Leverkusen, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da sezonu yenilgisiz tamamladı. Xabi Alonso'nun ekibi 34 haftada 28 galibiyet ve 6 beraberlikle 90 puanla sezonu tamamladı. Augsburg ise sezonu 39 puanla bitirdi.

Bayer Leverkusen, Augsburg karşısındaki galibiyetle birlikte sezon genelindeki toplam yenilmezlik serisini de 51 maça yükseltti.

Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.


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