Bayer Leverkusen galibiyet serisini 50 maça çıkardı

Bundesliga 33. hafta maçında şampiyon Bayer Leverkusen, deplasmanda Bochum'u 4-0 yenerek yenilmezlik serisini 50 maça çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:58
Bayer Leverkusen galibiyet serisini 50 maça çıkardı
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Bundesliga 33. hafta maçında Bochum ile lig şampiyonu Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bayer Leverkusen 5-0 kazandı. 

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Patrik Schick, 45+2'de penaltıdan Victor Boniface, 76. dakikada Amine Adli, 86. dakikada Josip Stanisic ve 90. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti. 

Bochum'da Felix Passlack, karşılaşmanın 15. dakikasında kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 50 maça çıkaran Leverkusen, puanını 87 yaptı. Bochum ise 33 puanda kaldı. 

Ligin son maçında Bayer Leverkusen, evinde Augsburg'u ağırlayacak. Bochum, Werder Bremen deplasmanına gidecek. 


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