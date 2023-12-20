Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:41

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:41

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Bmw Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine deplasmanda 95-86 yenilmişti.

Anadolu Efes, elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor.

Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 816. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 816. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet ve 353 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 568. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 262 kez rakiplerine mağlup oldu.