Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Bmw Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine deplasmanda 95-86 yenilmişti.
Anadolu Efes, elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor.
Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 816. RANDEVU
Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 816. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet ve 353 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 568. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 262 kez rakiplerine mağlup oldu.
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