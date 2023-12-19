Anadolu Efes, Rusya'daki şirketin tamamını satın almada anlaştı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:32

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:32

Dünyanın başlıca bira üreticilerinden AB Inbev 2022 Nisan ayında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'daki bira üretim ile pazarlama faaliyetlerini yürüten iştirakindeki payları, ortağı Anadolu Efes'e satmak için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Anadolu Efes'ten bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla taraflar, AB InBev'in AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının EBI tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.

Tüm onaylar alınana kadar işlemin yürürlüğe girmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, işlemin tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'in EBI üzerinden AB InBev Efes BV şirketinin tek sahibi olacak. Buna göre Anadolu Efes, AB InBev Efes BV'yi finansal sonuçlarına tam konsolide etmeye devam edecek.

Açıklamada, işlemin toplam tutarının vade sonunda belli olacağı belirtilirken; değerleme sonucu bulunan tutarın 1.1 milyar dolar ile 1.3 milyar dolar aralığında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "EBI işlemin tamamlanmasının akabinde hemen bir nakit ödeme yapmayacak olup, gelecek ödemeler ise belirli ve makul bir dönem için AB InBev Efes BV'nin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yıllık nakit akış performansına göre belirlenecektir" denildi.