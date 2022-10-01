Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i farklı yendi! Bayern Münih 4-0 Bayer Leverkusen

01 Ekim 2022 Cumartesi, 09:18

Almanya Bundeslia 8. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 4-0 kazandı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Leroy Sane, 17. dakikada Jamal Musiala, 39. dakikada Sadio Mane ve 84. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Julian Nagelsmann'ın öğrencileri 4 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı. Bayern 8. hafta itibariyle ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alman devi bu sonuçla puanını 15'e yükseltti.

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 5 puanda kalan Bayer Leverkusen ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise Schalke 04'ü konuk edecek.