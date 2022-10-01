Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i farklı yendi! Bayern Münih 4-0 Bayer Leverkusen
Bundesliga'da Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 4 golle geçti. Bayern maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken kötü günler geçiren Leverkusen ise küme düşme hattına geriledi.
Almanya Bundeslia 8. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 4-0 kazandı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Leroy Sane, 17. dakikada Jamal Musiala, 39. dakikada Sadio Mane ve 84. dakikada Thomas Müller kaydetti.
Julian Nagelsmann'ın öğrencileri 4 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı. Bayern 8. hafta itibariyle ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alman devi bu sonuçla puanını 15'e yükseltti.
Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 5 puanda kalan Bayer Leverkusen ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise Schalke 04'ü konuk edecek.
Video Haberler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- MHP'de istifa depremi
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı