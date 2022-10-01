Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayımlayacak.
Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.
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