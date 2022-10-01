Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi.
Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor.
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