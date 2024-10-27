Bayern Münih deplasmanda gol oldu yağdı!

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bochum'u 5-0 mağlup etti.

Bayern Münih deplasmanda gol oldu yağdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:56

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Bochum deplasmanına konuk oldu. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybeden Bayern Münih, Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı 5-0 kazandı.

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Michael Olise, 26. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane, 65. dakikada Leroy Sane ve 71. dakikada Kingsley Coman attı.

BOCHUM 1 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligin dibine demir atan Bochum, 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bochum, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Bayern Münih #Bochum #Bundesliga

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