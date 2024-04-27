Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:16
Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Schlager'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 

Frankfurt ise sahasında ağırladığı Augsburg'u 3-1 mağlup etmişti. 


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