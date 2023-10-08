Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında kendi sahasında Freiburg'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - FREİBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Robert Schröder'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig ile 2-2 berabere kalmıştı.
Freiburg ise kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 2-0 mağlup etmişti.
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