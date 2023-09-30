Bayern Münih 2-0'dan döndü ama kazanamadı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Leipzig ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Leipzig ile karşılaştı.
Red Bull Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Leipzig, 20. dakikada Openda, 26. dakikada ise Lukeba'nın golleriyle 2-0 önce geçti. Bayern Münih, Harry Kane ile 57. dakikada farkı bire indirdi. Baskısını artıran konuk ekip Leroy Sane'nin 70. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Thomas Tuchel'in öğrencileri ligde ikinci kez puan kaybetti. Henüz mağlup olmayan Bayern Ligde 2 beraberlik, 4 galibiyetle 14 puan topladı. Leipzig ise 13 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Freiburg'u ağırlayacak. Leipzig ise Bochum ile karşılaşacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- Süresiz başkanlık!
- Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Osman Kavala'dan açıklama!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Listede dikkat çeken örnekler...